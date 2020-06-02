Artvin'de vatandaşlara kene uyarısı Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, vatandaşları kene vakalarına karşı dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyardı.

Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, vatandaşları kene vakalarına karşı dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyardı.

Okur, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının artması, bağ bahçe işleri ve yayla sezonun başlamasıyla görülebilecek kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Vatandaşların uzun otların, çimlerin ve çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Okur, kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan, tarlada çalışan kişilerin böcek kovucu ilaçları, vücutlarına sürerek veya elbiselerine emdirerek kullanabileceklerini kaydetti.

Okur, korunma amaçlı bacakları tamamen kapatan kıyafetlerin tercih edilerek bot-çizme tarzı kapalı ayakkabılar giyilmesi gerektiğine dikkati çekerek, olası kene tespitini kolaylaştırmak adına açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini aktardı.

Vücutta kene tespiti durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurgulayan Okur, şöyle devam etti:

"Kene bir cımbızla deriye yapıştığı yerden tutulup sağa sola oynatılarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır. Kenenin uzaklaştırılmasından sonra ellerin su ve sabunla yıkanması, kenenin ısırdığı bölgenin ise iyot çözeltisi gibi bir antiseptikle alkolle temizlenmesi gerekmektedir."

Okur, kene mücadelesinde konakçı durumundan bulunan hayvanlarda parazit mücadelesinin önemine değinerek, hayvan sahiplerinin, hayvanlarını kene ve diğer dış parazitlere karşı uygun ilaçlarla doğru zaman, doz ve aralıklarla yılda en az dört kez ilaçlamaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA