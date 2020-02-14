Artvin'de "Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler Toplantısı" yapıldı
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Artvin'de "Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler Toplantısı" yapıldı

Artvin'de "Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler Toplantısı" gerçekleştirildi.

14.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:34
Artvin'de

'de "Valilik Çalışma Planı Faaliyet ve Projeler Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali başkanlığında, Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Cevat Uyanık, İl Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile Valilik birim amirleri katıldı.

Emniyet, Jandarma ve Valilik birimlerine ait faaliyet ve proje sunumlarının yapıldığı toplantıda, Vali Doruk, her bir faaliyet ve proje hakkında yetkililerden ayrı bilgi aldı.

Toplantı, soru cevap ve karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile tamamlandı.

Kaynak: AA
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