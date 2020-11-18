Sıfır vakanın bulunduğu Artvin'de, pozitif hasta sayısı 690'a yükseldi

- Sıfır vakanın bulunduğu Artvin'de, pozitif hasta sayısı 690'a yükseldi Artvin'de vaka sayısı sıfırdan 690'a yükseldi Bir dönem pozitif vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de, vaka sayısı artınca uyarı ve tedbirler peş peşe geldi.

- Sıfır vakanın bulunduğu Artvin'de, pozitif hasta sayısı 690'a yükseldi

Artvin'de vaka sayısı sıfırdan 690'a yükseldi

ARTVİN - Bir dönem pozitif vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de, vaka sayısı artınca uyarı ve tedbirler peş peşe geldi. Pozitif vaka sayısı sıfırdan, 690'a çıkan kentte, bazı köy ve mahalleler karantinaya alındı.

Yeni tip Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Artvin'de bir dönem vaka sayısı inmiş, uzun süre pozitif vaka sayısına rastlanmamıştı. Vakaların artışı Artvin'de de etkisini göstermesiyle, pozitif hasta sayısı 690'a çıkarken, 2 bin kişi ise karantinaya alındı.

Günlük vaka sayısı olağan üstü boyutlarda

Bunun üzerine kentte uyarılar ve tedbirler peş peşe geldi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, günlük vaka sayısını olağanüstü boyutlarda gerçekleşmeye başladığını ifade ederken, kalabalık ortamlardan uzak duralım, ev ziyaretleri, akraba, arkadaş, komşu oturmaları yapmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim. Hastalık ihmal edilecek nitelikte olmadığını belirti.

Belediye bütün birimlerinde yüz yüze işlemleri durdurdu

Artvin Belediyesi ise corona virüs salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla Belediyemize bağlı tüm birimlerdeki yüz yüze yapılacak olan işlemler ve ziyaretler geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

"Durum Artvin için vahim düzeye geldi"

Milletvekili Uğur Bayraktutan ise, ev ve hastanede bulunan pozitif vaka sayısının 690, Karantinada olan temaslı kişi sayısı 1990, Yoğun bakımda olan kişi sayısı 3, entübe hasta sayısı ise 1 olduğunu ifade etti.

Bayraktutan, "hastalarımız Hopa, Arhavi, Borçka ve Artvin devlet hastanesine paylaştırılmış durumda. Durum Artvin'imiz için vahim düzeye geldi!. Bir an evvel sorunu öteleyecek önlemler yerine; gerekli çalışmalar yapılarak kesin çözüm odaklı, net tedbirler alınmalıdır" dedi.

18 köy karantinaya alındı

Öte yandan artan Koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe kaymakamlıkları Hıfzısıhha kurulu kararı gereğince, Yusufeli, Şavşat, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde toplam 18 yerleşim yeri 14 günlük karantina altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR