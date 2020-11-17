Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

17.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:26
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlediği belirlenen 10 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 47,181 gram kubar esrar, 55 gram kenevir bitkisi tohumu, 628 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca,10 fişek, 3 cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden G.A.T, B.S, M.E, C.B.Y. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.S, K.K, N.A, Ş.E. ve K.S. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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