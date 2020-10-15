Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

15.10.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:37
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı köyünde Ş.E. ile M.E'nin ikametine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, 11,253 gram kubar esrar, 37,6 gram kenevir bitkisi tohumu, 10 kök kenevir bitkisi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ş.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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