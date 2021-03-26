Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi

Artvin'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Artvin'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucunda M.T'nin Sakarya'dan otobüsle Artvin'e geleceğini tespit etti.

Ekipler, Borçka ilçesinin Sidoma mevkisinde durdurdukları yolcu otobüsündeki M.T'nin üzerinde yaptıkları aramada 13,3 gram kenevir tohumu, 3,8 gram sentetik kannabinoid-Bonzai, 12,8 gram içilmeye hazır sentetik kannabinoid-Bonzai ile 1 uyarıcı hap ele geçirdi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu