Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi

Artvin'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı
Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı

Artvin'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucunda M.T'nin Sakarya'dan otobüsle Artvin'e geleceğini tespit etti.

Ekipler, Borçka ilçesinin Sidoma mevkisinde durdurdukları yolcu otobüsündeki M.T'nin üzerinde yaptıkları aramada 13,3 gram kenevir tohumu, 3,8 gram sentetik kannabinoid-Bonzai, 12,8 gram içilmeye hazır sentetik kannabinoid-Bonzai ile 1 uyarıcı hap ele geçirdi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Cenk Tosun Şenol Güneş Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:36:14. #1.15#
title