Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi
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Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi

11.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:52
Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi

Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Borçka Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Zedoba köyünde A.A'nın evinde yaptıkları aramada, 737gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, telefon ve sım kart ele geçirdi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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