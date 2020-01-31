Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de 1 kilo 597 gram kubar esrar ele geçirildi.
31.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:38
Artvin'de 1 kilo 597 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Artvin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Borçka ilçesinde M.Y'nin evinde arama yapıldı.
Aramada 1 kilo 597 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA