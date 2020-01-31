Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi

Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi

Artvin'de 1 kilo 597 gram kubar esrar ele geçirildi.

31.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:38
Artvin'de uyuşturucu ele geçirildi

'de 1 kilo 597 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Artvin ekiplerince Borçka ilçesinde M.Y'nin evinde arama yapıldı.

Aramada 1 kilo 597 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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