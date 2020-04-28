Artvin'de üreticiye 30 bin yerli fide
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Artvin'de üreticiye 30 bin yerli fide

Artvin Belediyesi tarafından çiftçiyi üretime teşvik etmek amacıyla yerel tohumlardan üretilen 30 bin fidenin dağıtımına başlandı.

Artvin'de üreticiye 30 bin yerli fide
28.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:37

Artvin Belediyesi tarafından çiftçiyi üretime teşvik etmek amacıyla yerel tohumlardan üretilen 30 bin fidenin dağıtımına başlandı.

Artvin Belediyesi ve Yerel Tohum Derneği işbirliğiyle oluşturulan yerel ata tohum seralarında yöreye özgü tohumlarla yetiştirilen 30 bin domates ve biber fidesi dağıtımın ilk etabı Çayağzı Mahallesindeki belediye hizmet bürosunda gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında yoğunluk oluşmaması için belirli aralıklarla farklı noktalarda yapılacak fide dağıtımının ilk gününde 4 bin 120 domates ve biber fidesi üreticiye ücretsiz dağıtıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, çiftçiyi üretime teşvik edip ve ithal genleriyle oynanmış tohumdan kurtararak yerli tohum kültürünün korunması için yerli tohumlardan ürettikleri fideleri üreticiye ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Yerel tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediklerini ve bu kapsamda Yerel Tohum Derneği ile işbirliği içinde olduklarını kaydeden Elçin, şunları söyledi:

"Bu amaçla sera kurduk. Burada yetiştirdiğimiz fideleri üreticiye dağıtacağız. Bugün domates ve biber fidesinin üreticimize ücretsiz olarak teslim etmenin ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yerel ata tohuma göstermiş olduğu ilgiden ötürü çok memnun kaldım. Rakımı yüksek mahalle ve köylerde ki üreticilerimize de domates fidelerimizi biber fidelerimizle birlikte önümüzde ki günlerde ücretsiz dağıtacağız"

Elçin, fide dağıtımında vatandaşlardan üretimi safhasında kimyasal gübre kullanmamaları ve projenin devamlılığını sağlamak amacıyla hasat sonrası elde edilecek tohumların bir kısmının belediyeye verilmesi ricasında bulundu.

Kaynak: AA

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