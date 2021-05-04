Artvin'de Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi gerçekleştirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi gerçekleştirilecek

Artvin'de Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliğiyle "Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi"nin ikincisi, çevrim içi olarak 21-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi iş birliğiyle "Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi"nin ikincisi, çevrim içi olarak 21-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl ilki yapılan ve 150 bin civarında kişinin internet üzerinden erişim sağladığı kongrenin eğitim ve bilim dünyasında geniş karşılık bulduğu belirtildi.

Bu yıl 21-23 Haziran'da "Covid-19 Sürecinde Eğitime Bakış" ana temasıyla ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi-2" için bildiri kabul sürecinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, özet bildiri gönderiminin 7 Haziran'a kadar devam edeceği, başvuru sürecinde bildiri kabul mektuplarının 18 Haziran'da gönderileceği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelere yer verilen Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, şunları kaydetti:

"9 yurt dışından, 7 yurt içinden toplam 16 davetli konuşmacının yer alacağı kongrede bildirilerini sunmak isteyen katılımcılar uluslararası kongre için Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde özel olarak tasarlanan web sitesine kayıt olarak hazırlanan form üzerinden bildirilerini yükleyip ücretsiz olarak başvurularını yapabilecekler."

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız Seren Serengil
Spor Diego Caner Erkin Serdar Aziz Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Artvin'de Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi gerçekleştirilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:02:14. #1.14#

title