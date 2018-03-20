Artvin'de Turizm

Artvin Valisi Ömer Doğanay, barajlar şehri olan Artvin'in turizmden hak ettiği payı alacağına inandığını söyledi.

Vali Doğanay, Valilik binasında düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Valilik olarak amaçlarının Artvin'in turizmden hak ettiği payı alabilmesi olduğunu söyledi.

Artvin'in bir barajlar şehri olduğunu dile getiren Doğanay, "Deriner, Borçka, Muratlı ve Artvin barajları ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bununla birlikte baraj gölleri ve kıyılarını da turizm noktasında değerlendirmek amacıyla bir takım projelerimiz ve çalışmalarımız var. Proje ekibimiz yoğun bir mesai harcıyor. Yakın bir gelecekte su ve barajlar şehri olan ilimizin, turizmden hak ettiği payı alacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, DOKA tarafından Avusturyalı bir firmaya hazırlatılan proje çalışmasının sunumu gerçekleştirilerek, katılımcıların önerileri alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç Dr. Hilal Turgut, Valilik İl Planlama Koordinasyon Müdürü Yılmaz Olgun ve Valilik Proje Birimi çalışanları ile DOKA Artvin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Berna Kiriş Turna katıldı.