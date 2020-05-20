Artvin'de trafik kazası: 1 yaralı
Artvin'de otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
20.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:08
Artvin'de otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gökhan Gökhan'ın kullandığı 08 AAL 715 plakalı otomobil Çayağzı Mahallesi Kaledibi mevkisinde fireni patlayınca kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarparak takla attı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Gökhan, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası Çayağzı Mahallesindeki şehir içi karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
Aracın çekilip yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA