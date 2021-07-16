Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Borçka ilçesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Artvin'in Borçka ilçesi meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Muratlı köyünde Coşkun Kaptan'ın kontrolündeki otomobil kontrolden çıkarak Muratlı Baraj Gölü kenarına yuvarlandı. Araçta bulunan Perihan Kaptan hayatını kaybederken, diğer 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Artvin ve Borçka Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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