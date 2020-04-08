Artvin'de trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesi Orman İşletme Şefliği çalışanlarından Alim Ay ve Akif Bilgin, Bulanık köyüne gitmek için kurum aracıyla yola çıktılar. İlçe merkezi çıkışı araç sürücüsü Alim Ay, henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Alim Ay, hayatını kaybederken, araç içinde bulunan Akif Bilgin ise ağır yaralandı. Yaralı Akif Bilgin Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA