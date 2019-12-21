Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

21.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:41
Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Sabah 05.00 sularında meydana gelen kazada 'den Artvin istikametine seyir etmekte olan ticari araç Arhavi Tüneli'nde önünde giden tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, araç içinde bulunan Burak Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Recep Ali Yıldırım ise yaralı olarak araçtan çıkartıldı. Kazada hayatını kaybeden Burak Yıldırım'ın Rize'nin Kalkandere ilçesi Belediye Başkanı Kenan Yıldırım'ın yeğeni olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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