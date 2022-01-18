Artvin'de toprağa gömülü kadın cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

Artvin'de toprağa gömülü kadın cesedi bulundu
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Ardanuç ilçesinde boş arazide toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde boş arazide toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, eşi Sinem K. ile Ardanuç'ta yaşayan Ferhat K, yaklaşık 2,5 yıl önce İzmir'e taşındı.

İzmir'de yaklaşık 6 ay önce Emniyet Müdürlüğüne başvuran Ferhat K, karısı için kayıp ilanı verdi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ferhat K, eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul eden zanlı, Sinem K'nin cesedini İzmir'in Selçuk ilçesinde boş bir araziye gömdüğünü söyledi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ferhat K'nin belirttiği alanda cesede ulaşılamadı.

Zanlı, İzmir'de cezaevindeyken eşini Artvin'in Ardanuç ilçesinde öldürdüğünü ve orada boş bir araziye gömdüğünü itiraf etti.

Bunun üzerine emniyet güçleri, zanlıyla Ardanuç'ta söz konusu araziye gitti. Ferhat K'nin belirttiği noktada yapılan kazıda, battaniyeye sarılı halde gömülmüş kadın cesedi bulundu.

Ceset, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

 İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

Ardanuç, Artvin, İzmir, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title