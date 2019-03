Artvin'de Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin en büyük baraj yatırımlarını Artvin'de yaptıklarını belirterek, "Çoruh Nehr'ini altın gerdanlıklarla donattık. 2005 yılında hizmete aldığımız Muratlı Barajı ve HES'i, 2007 yılında hizmete aldığımız Borçka Barajı ve HES'i, 2012 yılında hizmete aldığımız Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 6. yüksek barajı Deriner Barajı ve HES'i ülkemizin gurur projeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Nerede? Artvin'de. Dolayısıyla Artvin ne oldu dünyada? Marka oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önünde düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Halife Harun Reşit'in, Sultan Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Kazım Karabekir'in yadigarı olarak intelediği Artvin'in, İskitler'den Hazarlar'a kadar tarihte tüm önemli medeniyetlerin gözde şehri olduğunu belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Tabiatı güzel, havası güzel, insanı başka güzel Artvin. Binbir çeşidin, binbir lezzetin, binbir güzelliğin şehri Artvin. Çeşit çeşit bitkileriyle yeşilin her tonuna sahip, cennet bahçelerinin timsali Artvin. Kardeşliğin, birliğin, dayanışmanın şehri Artvin. Müziğiyle, folkloruyla, sanatıyla gümrah bir ırmak gibi kültürümüzü besleyen Artvin. Kaşgar Dağları kadar yüce, Karadeniz kadar vakur, Çoruh Nehri kadar coşkulu, yaylaları kadar ferah gönüllü insanların şehri Artvin. Turizmiyle, barajlarıyla, madenleriyle ülkemizin iftihar tablosu Artvin. Bugün sizleri bir kez daha gönülden selamlıyorum Artvin."

Artvin'i ve ilçelerini selamlayan Erdoğan, söz verdikleri gibi ismini cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Kemalpaşa'yı beldeyken ilçe yaptıklarını söyledi. Bugün Sarp Sınır Kapısı'nın yeni binasını da açacaklarını belirten Erdoğan, "İşte biz buyuz. Gümrük kapımızı da Kemalpaşa ilçemize emanet ediyoruz." dedi.

Artvin'in ülkenin istiklal davasında hep en önde yer aldığını ifade eden Erdoğan, şehrin hizmetin, eserin, yatırımın kıymetini çok iyi bildiğini kaydetti. Erdoğan, "Bunun için Artvin'in 31 Mart'ta da tercihini AK Parti'den yana, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Artvin 31 Mart'te istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz, bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz, bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz, mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz, merkezde ve tüm ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından "Maşallah... İşte gönül verdiğim Artvin budur." ifadesini kullandı.

"Biz Artvin'i çok sevdik"

Artvin'i çok sevdiklerini bununla da kalmayıp sevmekle kalmadıklarını aynı zamanda kentin tarihinde görülmemiş hizmetlerle buluşturduklarını dile getiren Erdoğan, kötü hava koşulları nedeniyle Ardahan'dan helikopterle gelemediğini, karayoluyla seyahat ettiğini belirtti ve vatandaşlardan helallik istedi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii geldik ama şu barajları görünce hayran olmamak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, bir taraftan o güzellikler... İnanın şöyle 5-10 sene sonra bu Artvin var ya şu barajlar sebebiyle yapılan yollarla bambaşka güzel olacak. Biz ne dedik hep? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bugün aynı zamanda Yusufeli Barajı'nı da şöyle bir üstten helikopterle, gelebilirse helikopter dolaşacağız. Çünkü Yusufeli bambaşka bir baraj olacak. Deriner Barajı'nı da aşacak. Bir de Yusufeli ilçesini şimdi orada başka kuracağız. Bambaşka bir orada adeta ilçe kuracağız. Denize nazır yalıları olan bir ilçe. Bambaşka güzellikte olacak."

Son 17 yılda Artvin'e 26 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin en büyük baraj yatırımlarını burada yaptık. Çoruh Nehri'ni altın gerdanlıklarla donattık. 2005 yılında hizmete aldığımız Muratlı Barajı ve HES'i, 2007 yılında hizmete aldığımız Borçka Barajı ve HES'i, HES nedir biliyorsunuz değil mi, hidroelektrik santraller, 2012 yılında hizmete aldığımız Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 6. yüksek barajı Deriner Barajı ve HES'i ülkemizin gurur projeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Nerede? Artvin'de. Dolayısıyla Artvin ne oldu dünyada? Marka oldu. Şimdi de ülkemizin kendi alanında en yüksek eseri olmaya aday Yusufeli Barajı'nı yapıyoruz. Yusufeli Barajı ve HES'i yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek ve ekonomimize her yıl 450 milyon lira katkı sağlayacak."

Şehre yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, kent girişinde, içinde sosyal kültürel tesislerin, yürüyüş yollarının, çocuk oyun alanlarının, seyir teraslarının olduğu Çoruh Parkı'nı inşa ettiklerini söyledi.

Artvin için taşkın koruma tesislerinin önemini bildiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun için Artvin ve ilçelerinde toplam 64 derenin ıslahını tamamladık. 22 dere ıslahının yapımı, 60 dere ıslahının ise plan ve proje çalışmaları devam ediyor. Eğitimde şehrimizde 700 yeni derslik inşa ettik. Bugün 10 bin öğrencisi ve 509 akademisyeniyle giderek büyüyen bir eğitim kurumu haline gelen Artvin Çoruh Üniversitesini biz yaptık biz. Yükseköğrenim öğrencileri için 2 bin 547 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Bu yıl merkezde 500 kişi kapasiteli bir yurt binası daha açıyoruz. Birkaç yıl içinde merkezde bin 450, Arhavi'de ise 250 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları daha açacağız. Artvin'e, Arhavin'e, Hopa'ya gençlik merkezleri, Artvin'e güreş antrenman salonu, kapalı yüzme havuzu, Yusufeli'ne kano, kürek parkuru, Murgul'a spor salonu yaptık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, asker ailelerimize toplam 491 milyon lira destek verdik. Sağlıkta 10'u hastaneden oluşan toplam 14 tesisi şehrimize kazandırdık."

(Sürecek)

Kaynak: AA