Son dakika haberi... Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan kişi ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü
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Son dakika haberi... Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan kişi ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü

27.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:44

Son dakika gündem haberi: Artvin'in Yusufeli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

İlçeye bağlı Balcılı köyünde Yaşar Suluçam'ın (30) kullandığı patpat adı verilen tarım aracı, römorkla odun taşırken devrildi.

Kolu aracın altında kalan Suluçam, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Suluçam'ın elinde ve parmaklarında kopmaya bağlı oluşabilecek uzuv kaybı riski nedeniyle Erzurum'dan ambulans helikopter talep edildi.

Ambulansla ilçedeki şehir stadına getirilen Suluçam, buradan da ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü.

Son dakika haberi... Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan kişi ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü
Son dakika haberi... Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan kişi ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü
Son dakika haberi... Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan kişi ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü
Son dakika haberi... Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan kişi ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu

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