Artvin'de tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pamukçular köyünde "pat pat" diye tabir edilen Ali Balcı yönetimindeki tarım aracı şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan Emine Çokadar (37), Tutiye, Binnaz ve Ömer Balcı, ilçe merkezi ve Artvin'deki hastanelere kaldırıldı.

Çokadar, Yusufeli Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA