Artvin'de, tarihi kemer köprü keşfedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Artvin'de, tarihi kemer köprü keşfedildi

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Deviskel Deresi üzerindeki tarihi kemer köprü, gün yüzüne çıkarıldı.

Artvin'de, tarihi kemer köprü keşfedildi
14.06.2020 08:20 | Son Güncelleme: 14.06.2020 08:24

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Deviskel Deresi üzerindeki tarihi kemer köprü, gün yüzüne çıkarıldı. Fotoğrafçılar tarafından keşfedilip, asırlar önce 2 köyü birbirine bağladığı ortaya çıkan tarihi köprünün turizme kazandırılması hedefleniyor.

Karadeniz turizminin önemli destinasyon merkezlerinden biri olan Artvin, içinde barındırdığı tarihi ve kültürel yapılarıyla hem tarihe ışık tutuyor hem de bölge turizmine katkı sağlıyor. Binlerce yıl önce çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olan kent, çok sayıda tarihi yapıyı da içinde barındırıyor. Bu yapılardan biri de 'köprüler ilçesi' olarak adlandırılan Borçka'da yer alıyor. İlçede 700 rakımlı Deviskel Deresi üzerinde 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen taş kemer köprü, doğanın içinde yeniden keşfedildi. Foto safari ve doğa tutkunları tarafından keşfedilen tarihi köprünün turizme kazandırılması hedefleniyor. 

Bölgede ekiplerce inceleme yapan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Borçka Ticaret Odası Başkanı Eşref Merttürk ile Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, köprünün restore edilip ve turizme kazandırılması için harekete geçildiğini belirtti. Ekipler, Alaca ile İbrikli köylerini birbirine bağladığı ortaya çıkan tarihi köprünün 2 kilometre ilerisinde, daha önce bulunan şapelde de inceleme yaptı.'BU KÖPRÜLER, KÜLTÜRLERİ BİRBİRİNE BAĞLADI'Borçka ilçesinin Artvin turizminin lokomotifi olduğunu kaydeden Başkan Orhan, "İlçemizin birçok noktasında turizm değerleri var ve bunları tanıtarak, ilçe turizmine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu köprü, dere üzerinde bulunuyor ve Alaca ile İbrikli köyünü birbirine bağlıyor. Bu topraklar, tarih boyunca nice medeniyetleri, kadim kültürleri, tarihi, sosyolojik ve sanatsal değerleri bağrında saklamıştır. Bu köprüler, kültürleri de birbirine bağlamıştır. Belki de nice sevdaları kavuşturan önemli bir tarihi tanıktır. Bu değerleri önce restore edeceğiz ardından koruyarak, patika yollarını yapacağız ve turizme kazandıracağız" dedi.'GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ'Köprülerin, geçmişle gelecek arasında bağ oluşturduğunu belirten Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akyürek de "Bu tarihi köprüyü restore edip, gelecek kuşaklara aktaracağız. Patika yolları aşıp, 5- 6 kilometrelik bir yürüyüşün ardından İbrikli Şapeli'ne de ulaşıyorsunuz. Patikaların arasında karşınıza hem tarihi köprü hem de şapel çıkıyor. Bu tarihi yapıyla ilgili çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

Artvin'de yüzlerce köprünün olduğunu kaydeden Borçka Ticaret Odası Başkanı Merttürk ise keşfedilen köprünün çok farklı olduğunu söyledi. Merttürk, "Bu kadar yüksek bir noktada ilk kez böylesine bir eser görüyorum. Bu tarihi alanın turizme kazandırılması gerekiyor ancak önce altyapısını yapmak lazım. Çünkü buraya gelebilmek için zorlu yerlerden geçtik. Tarihi köprünün yanında bir de şapel var. Bu yapıların araştırılması da gerekiyor. Bu tarihi yapılar, hem Artvin hem Borçka hem de bölge için bir kazançtır. Borçka turizmde bir numaraydı ve şimdi daha da güçlendi" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Fatma Girik Demet Evgar Yasmin Erbil
Spor Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Türk Kadın Karar
Şu an buradasınız: Artvin'de, tarihi kemer köprü keşfedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 08:35:36. #1.14#
title