Artvin'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı Artvin'in Şavşat ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen biblo ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen biblo ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuzköy köyü Seyir Tepe mevkisindeki yol kontrol uygulamasında bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki U.G'nin üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kadın figürlü biblo ele geçirildi. U.G. gözaltına alındı. Kaynak: AA