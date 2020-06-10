Artvin'de tarihi eser kaçakçılığı...Çantasından toplam 268 adet sikke ve tarihi obje çıktı
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Artvin'de tarihi eser kaçakçılığı...Çantasından toplam 268 adet sikke ve tarihi obje çıktı

Artvin'de tarihi eser kaçakçılığı...Çantasından toplam 268 adet sikke ve tarihi obje çıktı Artvin'in Arhavi ilçesinde bir kişinin çantasında yapılan aramada farklı dönemlerine ait sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

10.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:34

Artvin'de tarihi eser kaçakçılığı...Çantasından toplam 268 adet sikke ve tarihi obje çıktı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde bir kişinin çantasında yapılan aramada farklı dönemlerine ait sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Artvin Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine E.Ç. adlı kişiyi yolda yürürken durdurdu. E.Ç'nin çantasında arama yapan ekipler, 164 adet farklı dönemlere ait sikke ve 104 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje olmak üzere toplam 268 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kontrollere aralıksız olarak kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Artvin'de tarihi eser kaçakçılığı...Çantasından toplam 268 adet sikke ve tarihi obje çıktı

Kaynak: İHA

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