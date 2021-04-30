Artvin'de tam kapanma denetimleri sürüyor

Korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan 'tam kapanma' kapsamında Artvin'de şehir girişi kontrol noktalarında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan 'tam kapanma' kapsamında Artvin'de şehir girişi kontrol noktalarında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İl merkezinde ve şehir girişi kontrol noktasında uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdüren kolluk kuvvetleri, şehir içinde ve şehirlerarası yolculuk eden vatandaşların seyahat izin belgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişilerin durumlarına dair belgelerini kontrol ediyor. Sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek HES kodu ve GBT sorgusu yapan ekipler, kurallara uymayanlar hakkında tutanak tutuyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri il genelinde 565 personel ile 36 ayrı noktada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 620 personel ile ana ve tali yollarda 28 yol kontrol noktasında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı