Artvin'de su samuru balık yerken böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de su samuru balık yerken böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Haberler | Güncel

Artvin'de su samuru balık yerken böyle görüntülendi Nesli tükenmekte olan su samuru, Artvin'de avladığı balığı yerken görüntülendi.

Artvin'de su samuru balık yerken böyle görüntülendi

ARTVİN - Nesli tükenmekte olan su samuru, Artvin'de avladığı balığı yerken görüntülendi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde görevden dönen Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri derede avlanan su samurunu fark etti. Görüntüleri kayıt altına alan ekipler, su samurunun avladığı balığı yerken görüntülemeyi başardı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunu, ürken ve suda yaşadığı için nadir görünen hayvanlar arasında yer alıyor. Ekipler tarafında çekilen görüntülerde, su samurunun avladığı balığı buz gibi suyun içinde yediği anlar saniye saniye kayıt edildi.

Artvin'de su samuru balık yerken böyle görüntülendi
Artvin'de su samuru balık yerken böyle görüntülendi
Artvin'de su samuru balık yerken böyle görüntülendi
Artvin'de su samuru balık yerken böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Cahit Özkan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Burak Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Artvin'de su samuru balık yerken böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:12:45. #1.16#
title