Artvin'de sokak hayvanları unutulmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Artvin'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Artvin

Artvin'de sokak hayvanları unutulmadı

- Artvin'de sokak hayvanları unutulmadı Artvin'de Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 'Evde kal' uyarılarına uyunca sokak hayvanları aç kaldı, yardımlarına ise hayvan severler koştu Artvin'de vatandaşlar Koronvirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' uyarılarına uyunca sokak hayvanları...

30.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:02
Artvin'de sokak hayvanları unutulmadı

- Artvin'de sokak hayvanları unutulmadı

Artvin'de Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 'Evde kal' uyarılarına uyunca sokak hayvanları aç kaldı, yardımlarına ise hayvan severler koştu

ARTVİN - Artvin'de vatandaşlar Koronvirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' uyarılarına uyunca sokak hayvanları aç kaldı, yardımlarına ise hayvan severler koştu. Her gün nöbetleşe belli saatlerde sokak hayvanlarını besleyen hayvan severler, "Evde kalın fakat sokak hayvanlarını ihmal etmeyin" çağrısında bulundular.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından sokaklar büyük oranda boşaldı. Vatandaşlar 'Evde kal' uyarılarına uyarken, bu durum şüphesiz sokak hayvanlarına yaramadı.

Artvin'de Korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle lokanta, kafe gibi mekanların kapalı olunca, insanların da evde olması nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu durum karşısında Artvin'de faaliyet gösteren Hayvanları İnsanları Doğayı Derneği üyesi bir grup kadın, nöbetleşe belli saatlerde dışarı çıkarak sokak hayvanlarını besliyor.

Aynı zamanda yaralı hayvanların tedavilerini de yapan hayvan severler, salgın nedeniyle evde kal kuralına uyalım, fakat sokak hayvanları için kapımıza bir tas su ve yiyecek bırakalım uyarısında bulundular.

Artvin'de öğretmenlik yapan ve aynı zamanda Hayvanları İnsanları Doğayı Derneği temsilcisi Emel Meriç, hayvan severler olarak bir süre önce engelli, hastalıklı sokak hayvanları için doğal bir alanı oluşturmak adına 'yaşam köy' adını verdikleri 3 dönümlük bir yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Meriç, "Sokak köpekleri için oluşturulan yaşan alanın tamamen hayvan sever gönüllülerin desteği ile kurduk. Hayvanlar için kulübeler kafesler bölmeler yaptık. Alan ilk oluşturulduğunda 100'den fazla hayvan vardı. Bunların bir kısmını sahiplendirdik, bir kısmı öldü. Şuan itibariyle 60 dolayında köpek var. Bizim imkanlarımız sınırlı. Buradaki hayvanların beslenmesini de tamamen vatandaşlardan aldığımız destekle yapıyoruz. Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle lokanta, kafe gibi mekanların kapalı olması insanların da evde olması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandı. Biz dernek olarak gerekli tedbir ve önemleri alarak belirli aralıklarla sokaklarda hayvanları besliyoruz. Bu süreçte sokak hayvanlarının mağdur olmaması içinde bir şeyler yapma gayreti içindeyiz. Mahallelerde gönüllü vatandaşlarımız var. Onlara mama takviyesi yaptık. Onlar mahallelerindeki hayvanları besliyor. Bizde Yaşam Köyünde bakım ve tedavilerle ilgileniyoruz. Süreç devam ediyor. Sokak hayvanlarının bize ihtiyacı var" dedi.

Artvin'de sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Artvin'de sokak hayvanları unutulmadı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Kapının önünden geçen jandarma, brandayı kaldırınca gördüğü manzara karşısında ceza yağdırdı Haber
Kapının önünden geçen jandarma, brandayı kaldırınca gördüğü manzara karşısında ceza yağdırdı
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi Haber
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haber
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Didem Soydan Muhterem Nur Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Basketbolcu Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Artvin'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 12:51:45. #1.14#
title