Artvin'de sivrisinekle mücadele çalışmaları
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Artvin'de sivrisinekle mücadele çalışmaları

Artvin Belediyesi ekiplerince sivrisinek larvalarının bulunduğu bölgeler ilaçlandı.

Artvin'de sivrisinekle mücadele çalışmaları
23.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:44

Artvin Belediyesi ekiplerince sivrisinek larvalarının bulunduğu bölgeler ilaçlandı.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yaptığı yazılı açıklamada, yaz ayı öncesinde haşere ve sivrisineklerin larva döneminde ilaçlama programına başladıklarını belirtti.

Kentin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için Kovid-19 tedbirlerinin bir yandan başarıyla sürdüğünü aktaran Elçin, yaz aylarında da sivrisinek ve diğer haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ilaçlamanın aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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