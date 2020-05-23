Artvin'de sivrisinekle mücadele çalışmaları Artvin Belediyesi ekiplerince sivrisinek larvalarının bulunduğu bölgeler ilaçlandı.

Artvin Belediyesi ekiplerince sivrisinek larvalarının bulunduğu bölgeler ilaçlandı.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yaptığı yazılı açıklamada, yaz ayı öncesinde haşere ve sivrisineklerin larva döneminde ilaçlama programına başladıklarını belirtti.

Kentin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için Kovid-19 tedbirlerinin bir yandan başarıyla sürdüğünü aktaran Elçin, yaz aylarında da sivrisinek ve diğer haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ilaçlamanın aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA