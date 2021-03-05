Artvin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Artvin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

05.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:25
Artvin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Artvin'in Borçka ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde Borçka ilçesine bağlı Fındıklı köyünde bir evin alt katındaki atölyede silah ve mühimmat yapıldığını tespit etti. Ekipler atölyede yaptıkları aramada, 1 adet 7,65 mm çapında el yapımı tabanca, 4 adet 9 mm çapında el yapımı tabanca, 2 adet şarjör, 18 adet 9 mm fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 90 adet kurusıkı tabanca fişeği ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, diğer 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Sezen Aksu Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:30:48. #1.14#
title