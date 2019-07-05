Artvin'de sigara ve içki kaçakçılığı

Artvin'de yolcu otobüsünde gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda Türk vatandaşı A.Ç (50) yönetimindeki yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, gümrük kaçağı 240 paket sigara ile 13 litre içki yakalandı.

Olayla ilgili sürücü A.Ç'ye 4 bin 582 lira idari para cezası verildiği belirtildi.

Kaynak: AA