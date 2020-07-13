Artvin'de şiddetli yağış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Artvin'de şiddetli yağış

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybetti, Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de şiddetli yağış
13.07.2020 02:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 02:56

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybetti, Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı.

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan sırasında bir kişinin suya kapıldığını belirterek, "Vatandaşlar tarafından yaralı kurtarıldı, hastaneye götürüldü." dedi.

İlgili tüm kurumlara ait ekiplerin bölgeye gönderildiğini ifade eden Doruk, ekiplerin ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum kara yolunu ulaşıma açmak için seferber olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, sel sularına kapılarak yaralanan kişi, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi Sağlık
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti Politika
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 3. Sayfa
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı Spor
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Cahit Özkan Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Sıla Ece Erken Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Ayasofya Sivasspor Şanlıurfa
Şu an buradasınız: Artvin'de şiddetli yağış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 02:56:00. #1.15#
title