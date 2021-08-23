Artvin'de şiddetli rüzgar bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu
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Artvin'de şiddetli rüzgar bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu

Artvin'de şiddetli rüzgar bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Arhavi ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur, bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur, bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesinde bulunan 4 katlı apartmanın bacası, şiddetli rüzgara dayanamayarak büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan baca nedeniyle baca tamamen çökerken, aşağıda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Büyük çapta maddi hasar oluşan binada araştırmalar sürüyor. Yetkililerin rüzgar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ARTVİN

Artvin'de şiddetli rüzgar bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu
Artvin'de şiddetli rüzgar bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu
Artvin'de şiddetli rüzgar bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu
Artvin'de şiddetli rüzgar bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu
Artvin'de şiddetli rüzgar bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Artvin'de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu
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Artvin'de şiddetli rüzgar bir apartmanın bacasının yıkılmasına sebep oldu - Haberler
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