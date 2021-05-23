Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Artvin-Borçka kara yolunun 10. kilometresinde Mehmet Yıldırım'ın kullandığı 08 BA 928 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden Yıldırım, otomobili yol kenarında durdurup, yanındaki arkadaşıyla araçtan inerek Artvin Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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