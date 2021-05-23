Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ARTVİN - Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücü ve arkadaşı yanan araçtan atlayarak son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün 15.30 saatlerinde Artvin-Borçka karayolu 10. Kilometresinde 08 BA 928 plakalı Mehmet Y. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Aracını yol kenarına çeken sürücü Mehmet Y. ve araç içinde bulunan diğer arkadaşı son anda kendilerini dışarı attı. Motor bölümünden başlayan ve LPG'lı olduğu öğrenilen otomobili kısa sürede alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kayıt edildi.

Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Artvin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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