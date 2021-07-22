Artvin'de sel ve heyelan
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Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

İlçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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