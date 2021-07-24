Artvin'de sel seferberliği (4)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELE KAPILAN YİĞİT'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit'in arama- kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarını yerinde inceleyerek, ailesi ve yakınları ile görüştü.