Artvin'de sel; 4 kişi öldü (5) 3 KİŞİNİN CESEDİ, OTOPSİ İÇİN TRABZON'A GÖTÜRÜLDÜArtvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan araçtan cansız bedenleri çıkarılan sağlık memuru Mustafa (53) ve Müşerref (49) Sönmaz çifti ile oğulları lise öğrencisi Salih'in (16) cesetleri, otopsi yapılmak üzere...

3 KİŞİNİN CESEDİ, OTOPSİ İÇİN TRABZON'A GÖTÜRÜLDÜ Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan araçtan cansız bedenleri çıkarılan sağlık memuru Mustafa (53) ve Müşerref (49) Sönmaz çifti ile oğulları lise öğrencisi Salih'in (16) cesetleri, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılacak otopsi sonrasında 3 kişinin cenazelerinin yarın Yusufeli ilçesi Demirkent Köyü'nde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA