Artvin'de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor (2) VALİ DORUK: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP VARArtvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

VALİ DORUK: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP VAR

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Vali Doruk, "Dün akşam saat 19.30 sıralarında, Yusufeli Barajı'mızın şantiye bölgesine sel geldi. Şantiyelerimizde çalışanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Bir ailemiz de kayıp; Anne, baba ve bir çocuğuyla. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Şantiyede çok ciddi boyutta maddi hasar var. Birçok araç heyelan altında kalmış durumda. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok. O bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş, özellikle ofis ve yatakhane bölgesinde. Tahliyeler yapıldı. İşçilerimiz başka bir bölgeye alındı. Şu aşamada temizleme çalışmaları devam ediyor" dedi.Artvin-Erzurum Yolu'nun kapalı olduğunu söyleyen Vali Yılmaz Doruk, "Tünel içerisinde önemli bir miktarda rüsubat (tortu) var. Bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin'den Erzurum'a olan yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var" diye konuştu.

Kaynak: DHA