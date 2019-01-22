Artvin'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Artvin'de, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerine yönelik "seçim güvenliği"toplantısı düzenlendi.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yerel seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla il genelinde alınacak tedbirler konuşuldu.

Vali Doruk, 31 Mart'ta yerel seçimlerinin güven, huzur içinde, sağlıklı şekilde yapılmasının demokrasi için çok önemli olduğunu söyledi.

Seçimlerin kamuda görevli mülki idare amirleri ve kamu görevlilerinin gözetiminde yapılacağını belirten Doruk, şunları kaydetti:

"Seçim güvenliği için gerekli tüm tedbirleri titizlikle alıyoruz. Bu süreçte seçim yasakları ve propagandalarına ilişkin hususlar il ve ilçe il seçim kurullarının denetiminde olacaktır. Bu denetimler kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu hususta Seçim Koordinasyon Kurulu oluşturdu. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu olduğunda bu kurul gerekeni yapacaktır."

Toplantıya, Vali Yardımcısı İdris Akça ve Seda Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, İl Seçim Kurulu Başkan Vekili Tuğba Coşkun, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Kaynak: AA