Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

30.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:06

Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı Artvin-Borçka karayolunun 25. kilometresinde saman yüklü tır devrildi.

Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ARTVİN - Artvin-Borçka karayolunun 25. kilometresinde saman yüklü tır devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada samanlar çevreye saçıldı.

Samsun'dan Artvin'in Şavşat ilçesine istikametine gitmekte olan Nizamettin Gökçe yönetimindeki 55 LG 896 plakalı saman yüklü tır Borçka -Artvin yolunun 25. kilometresinde virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Nizamettin Gökçe hafif yaralanırken, aracın kasasındaki samanlar etrafa saçıldı. Yaralı sürücü Borçka Devlet Hastanesine kaldırılırken, trafik ekipleri ise devrilen tır nedeniyle trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Coşkun Sabah Eser Yenenler
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Halis Özkahya Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 19:05:30. #1.15#
title