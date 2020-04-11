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Artvin'de sağlık çalışanlarına anlamlı hediye...Yastık kılıflarına ailelerinin fotoğraflarını...

Artvin'de sağlık çalışanlarına anlamlı hediye...Yastık kılıflarına ailelerinin fotoğraflarını bastırarak sağlık çalışanlarına hediye etti Artvin'de sağlık çalışanlarının ailelerinden uzak kalmasına gönlü razı olmayan okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş, yastık kılıflarına ailelerinin...

11.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:16
Artvin'de sağlık çalışanlarına anlamlı hediye...Yastık kılıflarına ailelerinin fotoğraflarını...

Artvin'de sağlık çalışanlarına anlamlı hediye...Yastık kılıflarına ailelerinin fotoğraflarını bastırarak sağlık çalışanlarına hediye etti

ARTVİN - Artvin'de sağlık çalışanlarının ailelerinden uzak kalmasına gönlü razı olmayan okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş, yastık kılıflarına ailelerinin fotoğraflarını bastırarak sağlık çalışanlarına hediye etti. 32 gündür yeni doğan bebeğini göremeyen sağlık çalışanı Serkan Babacan, bebeğinin resmini görünce duygusal anlar yaşadı.

Artvin'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ailelerinden uzak kalmasına gönlü razı olmayan okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş anlamlı bir davranışta bulundu. Velileri ve öğrencileriyle birlikte yastık kılıflarına sağlık çalışanlarının aileleri ve çocukların fotoğraflarını bastırarak hastanenin yolunu tuttu.

Artvin Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını acil servis kapısında ziyaret eden Büşra Keleş, çocuklarının fotoğrafı baskılı yastıkları hediye etti.

Büşra öğretmen, haftalardır eve gidemeyen ailelere moral olsun diye böyle bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Sağlık çalışanlar bu anlamlı hediyeden dolayı çok mutlu oldukları söyleyerek alkışlarla teşekkür ettiler.

Yeni doğan bebeğimi 32 gündür görmedi

Artvin Devlet Hastanesi çalışanlarından Serkan Babacan, 32 gün önce eşim doğum yaptığını ifade ederek," bebeğimizi sadece o gün kucağıma aldım. Tam 32 gündür ayrı kaldık. Bu benim için güzel moral oldu" diyerek yeni doğan bebeğini resminin yer aldığı yastığa sarıldı.

Haftalardır eşinden ve çocuklarından ayrı kalan hemşire Nesiye Güngör ise bugün eşinin doğum günü olduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına moral olsun diye bu projeyi hata geçirdik

Bu anlamlı projeye imza atan okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş;" ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına nasıl destek olabiliriz, onlara nasıl moral verebiliriz motivasyonlarını yüksek tutabiliriz diye düşündük.

Ben onlara birer yastık yapmak istedim çünkü uzun süredir evlerine gitmeyen ailelerini ve çocuklarını göremeyen hastanene çalışanları vardı.

Yastıklarımız ikişer adet bir aileye birde çocuğa olmak üzere çalışanlara çocukların resminin baskılı olduğu yastıkları bugün geldik teslim ettik.

Sonrasında çocuklarımıza göndereceğimiz yastıkları polis arkadaşlarla beraber evlere ileteceğiz. Onların moralini motivasyonunu birazcık olsun yükseltebildiysek ve mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Yapabildiğimiz çok fazla şey yok çünkü onları için evde kalıyoruz onlar bizim için evden uzak. Öğrencilerimle beraber bizler evdeyiz lütfen sizde evde kalın.

Yeni doğan bebeğini bir aydır göremeyen çalışanımız var, eşinin doğum günü bugün yanında olamayan sağlık çalışanımız var çocukları yanında olmayan hatta aynı şehirlerde olmayan sağlık çalışanlarımız var. Onlar için güzel bir hediye oldu" ifadelerine yer verdi.

Artvin'de sağlık çalışanlarına anlamlı hediye...Yastık kılıflarına ailelerinin fotoğraflarını...

Kaynak: İHA

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