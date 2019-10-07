Artvin'de sağanak

07.10.2019 00:04

Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Yeniyol Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası dereden taşan su, Mehmet Kasımoğlu'na ait evin bahçesine doldu. Panik yaşayan aile durumu jandarmaya bildirdi.

Evde bulunan Kasımoğlu, eşi ve engelli kızı, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sedyeyle evlerinden çıkarıldı.

Borçka Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, akrabalarının evine yerleştirildi.

Kaynak: AA