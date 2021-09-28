Artvin'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi - Haberler
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Artvin'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

Artvin'in Şavşat ilçesinde ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçeye bağlı Çavdarlı köyünde S.Y'nin evi ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 48 fişek ile 1 kılıç ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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