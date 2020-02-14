Artvin'de portakalların arasına gizlenmiş 4 bin 45 sikke ele geçirildi

14.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:18

Artvin'de, portakalların arasına gizlenmiş, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 45 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arhavi ilçe girişi yol kontrol noktasında, şehirler arası otobüsü durdurarak arama yaptı.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcu A.İ'nin bagajını kontrol etti.

Aramada, portakal dolu koliye gizlenmiş, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 45 sikke bulundu.

A.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA