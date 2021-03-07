Artvin'de özel izinle kurtuluş bayramı kutlandı
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Artvin'de özel izinle kurtuluş bayramı kutlandı

07.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:10

Artvin'de özel izinle kurtuluş bayramı kutlandı Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı sokağa çıkma yasağına denk gelince, Valilik tarafından özel izinle tören düzenlendi.

Artvin'de özel izinle kurtuluş bayramı kutlandı

ARTVİN - Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı sokağa çıkma yasağına denk gelince, Valilik tarafından özel izinle tören düzenlendi. Törende, at ve kağnı arabalarıyla kentin düşman işgalinden kurtuluşu canlandırıldı.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kurtuluş günü olan 7 Mart, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününe denk gelince özel izinle tören düzenlendi.

Halitpaşa Meydanı'nda başlayan programa Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve eşi Suna Elçin yöresel kıyafetler giyerek katıldı. Kuru sıkı mermilerin kullanıldığı etkinlikte at ve kağnı arabası eşliğinde Valilik önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Artvin Belediyesi tarafından gerçekleştirilen törende kentin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleşti. Davetlilerin sosyal mesafe kuralarına uyarak takip ettiği programda, kağnı arabalarıyla yolculuk yapan vatandaşların düşman kuvvetlerince esir alınması, akabinde de Türk birliklerinin atlarla şehre gelerek esirleri ve şehri düşmandan kurtarması canlandırıldı.

Artvin'de özel izinle kurtuluş bayramı kutlandı
Artvin'de özel izinle kurtuluş bayramı kutlandı
Artvin'de özel izinle kurtuluş bayramı kutlandı
Artvin'de özel izinle kurtuluş bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

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