Artvin'de otomobille minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
26.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:38
Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Bülent Yılmaz'ın (44) kullandığı 61 HS 600 plakalı minibüsle Bayram Yılmaz (43) yönetimindeki 08 AJ 128 plakalı otomobil, Artvin-Şavşat kara yolu Eskikale mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki Dürdane, Ayşe Sude ve Batuhan Şenkal, Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ağır olan Bayram Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA