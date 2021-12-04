Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.K'nin kullandığı 61 AAL 916 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Yeni Liman mevkisindeki tünel çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Uçar'a (65) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Uçar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Uçar'ın cenazesi, incelemenin ardından Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI

ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI

 Aşırı süratli otomobil Kartal sahil yolunda taklalar attı: 1 yaralı

Aşırı süratli otomobil Kartal sahil yolunda taklalar attı: 1 yaralı

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title