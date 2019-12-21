Artvin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Artvin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

21.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:04
Artvin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'in ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Recep Ali Yıldırım idaresindeki otomobil, Hopa-Arhavi kara yolundaki Arhavi Tüneli'nde seyir halindeki tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, aynı araçtaki Burak Yıldırım hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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