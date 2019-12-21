Artvin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Recep Ali Yıldırım idaresindeki otomobil, Hopa-Arhavi kara yolundaki Arhavi Tüneli'nde seyir halindeki tıra çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, aynı araçtaki Burak Yıldırım hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.