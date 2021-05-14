Artvin'de otomobil takla attı: 1 yaralı
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Artvin'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Artvin'de otomobil takla attı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de otomobilin takla attığı kazada bir kişi yaralandı.

Artvin'de otomobilin takla attığı kazada bir kişi yaralandı.

Artvin-Hopa karayolunun 10. kilometresinde Turgay T.'nin kullandığı 53 EB 088 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araç sürücüsü Turgay T yaralanırken, araçta bulunan iki kişi ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Yaralı, 112 acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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