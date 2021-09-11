Artvin'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Artvin'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necati Alkan'ın kullandığı 08 YA 373 plakalı otomobil, Artvin- Şavşat kara yolunun 25. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki işaret levhalarına çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Sedanur ve Gülsemin Alkan ile Buket Aktaş, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.