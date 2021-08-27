Artvin'de otomobil park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de otomobil park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı

Artvin'de otomobil park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İsmet Yamak'ın kullandığı 08 AAT 633 plakalı otomobil, Sundura Mahallesi Yanık Köprü mevkisinde park halindeki 08 T 1053 plakalı taksiye çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yıldız Yamak, Ece Demircioğlu ve Sude Simge Sevinç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ece Demircioğlu, ilk müdahalenin ardından helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA KAZA YAPAN OTOMOBİL DUVARDA DİK DURDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Seren Serengil Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Alper Yılmaz Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Artvin'de otomobil park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:53:20. #1.15#

title