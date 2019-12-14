Artvin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Altoprak'ın kullandığı 08 HB 077 plakalı otomobil Artvin-Borçka kara yolunun Sümbüllü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilden yola fırlayan sürücü Altoprak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Buse K. ile Cem Ali Y, kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.